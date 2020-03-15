Движение пассажирских поездов между Россией и Латвией приостанавливается
12:35 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курсирование международных поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Россией и Латвией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. Первые ограничения будут действовать, начиная с рейсов из Риги с 15 марта, сообщается в воскресенье на сайте ФПК.
"В соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas Pasts" (Латвийские ж. д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.
Поясняется, что будет приостановлено курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига - Москва и беспересадочных вагонов Рига - Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, а также рейсов отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга с 16 марта.
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