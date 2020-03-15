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НОВОСТИ

В Казахстане вводится режим чрезвычайного положения

12:45 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении режима чрезвычайного положения в республике в связи с распространением коронавируса. Как сообщила пресс-служба главы государства, он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля.

"В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

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