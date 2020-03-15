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Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе

13:00 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протяженность маршрута совместного патруля РФ и Турции в Идлибе была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием живых щитов из женщин и детей. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что 15 марта в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско- турецкое патрулирование участка трассы М4. "Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что "для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей".

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