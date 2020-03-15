Данные о распространении коронавируса в Москве на 15 марта
13:35 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые случаи заражения коронавирусом в России к утру воскресенья не зарегистрированы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"За период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, в субботу в России было зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять - в Москве, один - в Московской области, один - в Санкт-Петербурге, один - в Калининградской области, два - в Кемеровской области. Отмечается, что три случая не являются завозными.
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими", - добавили в ведомстве.
Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 56 - у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выписаны после выздоровления.
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