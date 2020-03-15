Власти Франции ограничивают движение транспорта между городами страны

14:15 Источник: Интерфакс

Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн. Движение будет ограничено в ближайшие дни. Оно также затронет авиаперелеты внутри страны.