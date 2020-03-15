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Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы транзита в условиях пандемии COVID-19

16:20 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Белоруссии и РФ Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре в воскресенье вопросы обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Мишустин также проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечает агентство. По его информации, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в субботу главы кабинетов министров двух стран провели телефонный разговор и договорились поддерживать контакты по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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