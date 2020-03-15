Число зараженных Covid-19 в России увеличилось до 63-х
17:00 15.03.2020 Источник: Интерфакс
Четыре новых случая коронавирусной инфекции Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране возросло с 59 до 63, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса в РФ.
"За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 3 в Московской области, 1 в Тюменской области", - говорится в сообщении штаба.
По данным эпидемиологического расследования, граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Испанию, Швейцарию.
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, результаты на Covid-19 подтверждены в установленном порядке, контактных лиц поместили под меднаблюдение и проводят им лабораторное обследование.
Общее число случаев, таким образом, возросло до 63, уточняют в штабе.
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