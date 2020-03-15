Противочумный центр в Москве оснастят новыми системами для лабораторных исследований
17:45 15.03.2020 Источник: Интерфакс
Лаборатория в Противочумном центре будет оснащена новым оборудованием для исследования коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - сказали в штабе
По словам собеседника агентства, в центр уже поступили пять ПЦР-боксов (полимеразная цепная реакция), 40 термостатов и другое оборудование.
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