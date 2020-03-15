0
0
0
НОВОСТИ

Противочумный центр в Москве оснастят новыми системами для лабораторных исследований

17:45 15.03.2020 Источник: Интерфакс

Лаборатория в Противочумном центре будет оснащена новым оборудованием для исследования коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - сказали в штабе

По словам собеседника агентства, в центр уже поступили пять ПЦР-боксов (полимеразная цепная реакция), 40 термостатов и другое оборудование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:04 15.03.2020
Решение владельца "Независимой газеты" Константина Ремчукова в связи с угрозой коронавируса COVID-19
0
135
17:00 15.03.2020
Число зараженных Covid-19 в России увеличилось до 63-х
0
121
16:20 15.03.2020
Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы транзита в условиях пандемии COVID-19
0
177
14:15 15.03.2020
Власти Франции ограничивают движение транспорта между городами страны
0
324
13:35 15.03.2020
Данные о распространении коронавируса в Москве на 15 марта
0
440
13:00 15.03.2020
Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
0
424
12:45 15.03.2020
В Казахстане вводится режим чрезвычайного положения
0
455
12:35 15.03.2020
Движение пассажирских поездов между Россией и Латвией приостанавливается
0
396
12:15 15.03.2020
Америка хочет переманить к себе немецких ученых, работающих над вакциной против COVID-19
0
465
11:45 15.03.2020
Белоруссия закрывает движение пассажирских поездов в Украину
0
464

Возврат к списку