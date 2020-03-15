Минпромторг: Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать
19:11 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торговые сети России заранее начали создавать запасы товаров, закрытие никаких продовольственных магазинов на фоне распространения в мире коронавируса нового типа не планируется, сообщили ТАСС в Минпромторге.
"Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков", - сказали в министерстве. Как отмечает Минпромторг, возможные пустые полки в магазинах вызваны не отсутствием товара, а ритмом выкладки его на полки.
"И даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время", - отметили в министерстве.
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