Минпромторг: Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать

19:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговые сети России заранее начали создавать запасы товаров, закрытие никаких продовольственных магазинов на фоне распространения в мире коронавируса нового типа не планируется, сообщили ТАСС в Минпромторге.

"Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков", - сказали в министерстве. Как отмечает Минпромторг, возможные пустые полки в магазинах вызваны не отсутствием товара, а ритмом выкладки его на полки.

"И даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время", - отметили в министерстве.