Минсельхоз Подмосковья призвал не верить фейкам: дефицита товаров нет и не будет

20:05 Источник: НГ-Online

Жители Подмосковья озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет. Торговые точки можно посещать спокойно и планово.

Правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков. Вместе с торговыми сетями ведется мониторинг цен и товарных запасов, как в самих магазинах (рынках, ярмарках), так и на распределительного-оптовых центрах и у производителей продукции.

Запасы есть! Но оперативно пополнять полки не всегда получается. Есть договоренность с торговлей по наращиванию товарных запасов по востребованным группам товаров.

На всех предприятиях торговли проводятся мероприятия по дезинфекции, к работе не допускаются сотрудники с температурой и общим недомоганием.

Минсельхоз региона призывает: не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковыми сообщениями в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент.

Кроме того, в Подмосковье ежедневно проходит 60 ярмарок.

Ярмарки предлагают востребованные товары как промышленного производства, так и крестьянско-фермерских хозяйств. В отличие от традиционного ритейла, ярмарки более гибкие в управлении ассортиментом и ценами.

Количество посетителей ярмарки не превышает количество посетителей традиционного магазина у дома (не более 1,5-2 тыс. чел. в день).

Все подмосковные ярмарки охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов.

Георгий Соловьев