Минсельхоз Подмосковья призвал не верить фейкам: дефицита товаров нет и не будет
20:05 15.03.2020 Источник: НГ-Online
Жители Подмосковья озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет. Торговые точки можно посещать спокойно и планово.
Правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков. Вместе с торговыми сетями ведется мониторинг цен и товарных запасов, как в самих магазинах (рынках, ярмарках), так и на распределительного-оптовых центрах и у производителей продукции.
Запасы есть! Но оперативно пополнять полки не всегда получается. Есть договоренность с торговлей по наращиванию товарных запасов по востребованным группам товаров.
На всех предприятиях торговли проводятся мероприятия по дезинфекции, к работе не допускаются сотрудники с температурой и общим недомоганием.
Минсельхоз региона призывает: не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковыми сообщениями в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент.
Кроме того, в Подмосковье ежедневно проходит 60 ярмарок.
Ярмарки предлагают востребованные товары как промышленного производства, так и крестьянско-фермерских хозяйств. В отличие от традиционного ритейла, ярмарки более гибкие в управлении ассортиментом и ценами.
Количество посетителей ярмарки не превышает количество посетителей традиционного магазина у дома (не более 1,5-2 тыс. чел. в день).
Все подмосковные ярмарки охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов.
Георгий Соловьев
НОВОСТИ
- 20:20 15.03.2020
- Минобрнауки выпустило рекомендации в связи с пандемией COVID-19
- 19:11 15.03.2020
- Минпромторг: Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать
- 17:45 15.03.2020
- Противочумный центр в Москве оснастят новыми системами для лабораторных исследований
- 17:04 15.03.2020
- Решение владельца "Независимой газеты" Константина Ремчукова в связи с угрозой коронавируса COVID-19
- 17:00 15.03.2020
- Число зараженных Covid-19 в России увеличилось до 63-х
- 16:20 15.03.2020
- Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы транзита в условиях пандемии COVID-19
- 14:15 15.03.2020
- Власти Франции ограничивают движение транспорта между городами страны
- 13:35 15.03.2020
- Данные о распространении коронавируса в Москве на 15 марта
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 12:45 15.03.2020
- В Казахстане вводится режим чрезвычайного положения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать