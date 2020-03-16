Консульский отдел посольства РФ в США приостанавливает прием граждан из-за коронавируса
07:15 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консульский отдел посольства России в Вашингтоне приостанавливает с 16 марта прием граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба дипломатической миссии.
"В связи с резким ухудшением санитарно- эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в заявлении.
"После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, оформивших запись на прием до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке", - отмечают российские дипломаты.
Как сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока нет ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.
НОВОСТИ
- 07:31 16.03.2020
- Более 25 коррупционных преступлений при реализации нацпроектов было выявлено в прошлом году - МВД
- 07:22 16.03.2020
- Более 500 человек находятся под наблюдением в Новосибирской области из-за коронавируса
- 07:14 16.03.2020
- Минтруд предлагает ввести с 2021 года беззаявительный механизм назначения пенсий - газета
- 20:20 15.03.2020
- Минобрнауки выпустило рекомендации в связи с пандемией COVID-19
- 20:05 15.03.2020
- Минсельхоз Подмосковья призвал не верить фейкам: дефицита товаров нет и не будет
- 19:11 15.03.2020
- Минпромторг: Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать
- 17:45 15.03.2020
- Противочумный центр в Москве оснастят новыми системами для лабораторных исследований
- 17:04 15.03.2020
- Решение владельца "Независимой газеты" Константина Ремчукова в связи с угрозой коронавируса COVID-19
- 17:00 15.03.2020
- Число зараженных Covid-19 в России увеличилось до 63-х
- 16:20 15.03.2020
- Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы транзита в условиях пандемии COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать