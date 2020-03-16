Более 500 человек находятся под наблюдением в Новосибирской области из-за коронавируса

07:22 Источник: Интерфакс

В Новосибирской области под медицинским наблюдением находится более 500 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

"У нас 543 человека находятся под наблюдением", - сказал он.

"У нас усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Толмачево, в воздушном пункте пропуска (...) усилен карантинный контроль на границе с Казахстаном", - сказал Нелюбов.

В свою очередь своей стороны министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в настоящее время установлено 56 человек, контактировавших с жителями Кемеровской области, у которых было подтверждено заражение коронавирусом Covid-19.

Со своей стороны, губернатор Андрей Травников сообщил, что в связи с коронавирусом отменяются форумы "Учсиб", "Транспорт Сибири" и "Технопром".