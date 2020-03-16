Более 25 коррупционных преступлений при реализации нацпроектов было выявлено в прошлом году - МВД
07:31 16.03.2020 Источник: Интерфакс
Двадцать шесть коррупционных преступлений со стороны чиновников при реализации национальных проектов РФ выявили в 2019 году специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, заявил начальник ведомства, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
"В 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 1698 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и 5141 - с их хищением. Совокупный материальный ущерб, причиненный этими преступлениями, составил 17,3 млрд рублей, при этом 9,2 млрд рублей возмещены государству. При реализации нацпроектов выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых были связаны со взятками", - сообщил Курносенко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".
Он подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы его ведомства.
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