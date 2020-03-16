07:48 Источник: Русская служба Би-би-си

Пандемия коронавируса поставила печальный рекорд в трех странах Европы, больше всего страдающих от вируса: в Италии, Испании и Франции зафиксировано наибольшее количество смертей за сутки.

В Италии за 24 часа скончались 368 человек, а общее число смертей достигло 1809; в Испании зарегистрировано 97 смертей (общее число - 288); во Франции - 29 (120).

В Великобритании за сутки скончались еще 14 больных, а общее число смертей от коронавируса достигло 35.