Юг ДНР подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинской армии - СЦКК

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вечером 15 марта выпустили 20 мин калибра 120 миллиметров по району села Дзержинское на юге Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 19:15 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Широкино – село Дзержинское. Выпущено 20 мин из 120-мм миномета», – сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.