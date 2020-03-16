Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

08:10 Источник: Lenta.ru

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Его слова приводят «Известия».

Он назвал помощь российской стороны «искренней, своевременной, твердой и всесторонней». Ханьхуэй рассказал, что Москва отправила около 23 тонн медицинских масок, защитных очков, перчаток, одежды и прочих материальных средств.

Китайский посол также отметил, что у ведущих российских изданий многократно публиковались статьи и репортажи с выражением поддержки КНР в борьбе с коронавирусом. «Люди из самых разных слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно», — добавил Ханьхуэй.