Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
08:10 16.03.2020 Источник: Lenta.ru
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Его слова приводят «Известия».
Он назвал помощь российской стороны «искренней, своевременной, твердой и всесторонней». Ханьхуэй рассказал, что Москва отправила около 23 тонн медицинских масок, защитных очков, перчаток, одежды и прочих материальных средств.
Китайский посол также отметил, что у ведущих российских изданий многократно публиковались статьи и репортажи с выражением поддержки КНР в борьбе с коронавирусом. «Люди из самых разных слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно», — добавил Ханьхуэй.
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