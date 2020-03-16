Россия отменяет с 17 марта поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

08:19 Источник: РОСБАЛТ

Эпидемия коронавируса продолжает налагать ограничения на авиаперевозки и движение железнодорожного траспорта.

Дочерняя РЖД «Федеральная пассажирская компания» объявила об отмене международных поездов между Россией, Украиной и Молдавией.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 17 марта в целях борьбы с распространением вируса и будет затрагивать также прицепные и беспересадочные вагоны.

В список попали поезда из Москвы до Киева, Одессы, Николаева, Кишинева и Львова, а также до Кривого Рога. Из Петербурга запрещены поезда в Киев и Кишинев.

Данная ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения.