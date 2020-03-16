ВОЗ назвала "канал" передачи коронавируса

08:22 Источник: РОСБАЛТ

Наличные деньги могут быть каналом передачи инфекции, в том числе коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

Так, ВОЗ предупреждает, что после использования наличных денег лучше мыть руки и не прикасаться к лицу. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени, говорится в сообщении. Там же отмечено, что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней.

Кроме того, следует соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов при использовании карт. Наиболее безопасны бесконтактные платежи, добавили в ВОЗ.

В Роспотребнадзоре также посоветовали не забывать протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.