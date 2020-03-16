Германия закрыла границы

08:30 Источник: MIGnews

Власти ФРГ приняли решение о закрытии 16 марта с 10 часов по московскому времени границ страны с Францией, Австрией и Швейцарией.

Такое решение было принято после совещания с участием канцлера Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера и премьер-министров нескольких федеральных земель. Берлин намерен сохранить свободное передвижение товаров, а также людей, которые ездят с целью работы, пишет BBC.