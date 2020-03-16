В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в "Евровидении"

08:36 Источник: REGNUM

Положительными оценил шансы на победу российской группы Little Big в конкурсе «Евровидение 2020» немецкий журналист Андре Баллин. Свою авторскую заметку он опубликовал в газете Handelsblatt.

По его мнению, Little Big имеет все шансы на победу из-за того, что новая песня Uno может, как и песня Skibidi, стать очень заразительной. Он напомнил в статье, что осенью 2018 года Skibidi имела оглушительный успех, а клип к ней стал вирусным. Журналист уточнил, что флешмоб в поддержку своего выступления не «Евровидении», запущенный группой в интернете, уже набирает популярность. В сети появились сотни оригинальных видео, на которых люди подражают движениям из клипа Uno, сохраняя серьезное выражение лица.



