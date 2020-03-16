Количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 248
08:43 16.03.2020 Источник: MIGnews
Количество зараженных коронавирусом в Израиле продолжает расти, достигнув в настоящее время 248 человек. Об этом сообщает издание Уолла. Около 48 из них были зафиксированы за последние 24 часа - самое большое число за сутки.
По словам Мако, одной из причин этого может быть увеличение количества тестов, проведенных в воскресенье - около 1000 против 400 в субботу. Среди инфицированных COVID-19 был старший врач в одном из отделение в больнице Ихилова в Тель-Авиве. Все пациенты - многие из них пожилые - должны были быть перевезены в другое отделение больницы, а персонал был отправлен домой.
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