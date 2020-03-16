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ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

09:05 16.03.2020 Источник: Lenta.ru

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Там объяснили, что вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, а ее последствия окажут влияние на экономические перспективы. «В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25 процента», — говорится в сообщении ФРС.

Там рассчитывают сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока экономика не достигнет на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.

Кроме того, ФРС собирается закупить дополнительные облигации на общую сумму в 700 миллиардов долларов, 500 миллиардов из них придется на казначейские бумаги США.

В начале марта ФРС на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентного пункта — с 1,5-1,75 до 1-1,25 процента. Пойти на экстренные меры регулятору пришлось из-за вспышки коронавируса.  Lenta.Ru

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