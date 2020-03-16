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Формировать правительство Израиля поручат Бени Ганцу

09:20 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Формировать правительство Израиля поручат лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Сегодня такой мандат ему должен будет выдать президент страны Реувен Ривлин, объявили накануне в канцелярии главы государства. У Ганца будет чуть меньше месяца, чтобы договориться о новой правящей коалиции. Его соратники получили по итогам прошедших выборов 33 из 120 мест в парламенте Израиля. У действующего премьера Биньямина Нетаньяху – на три больше, однако он не сумел заручиться поддержкой 61 депутата, чтобы сформировать кабинет министров.  Эхо Москвы

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