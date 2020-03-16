Формировать правительство Израиля поручат Бени Ганцу
09:20 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Формировать правительство Израиля поручат лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Сегодня такой мандат ему должен будет выдать президент страны Реувен Ривлин, объявили накануне в канцелярии главы государства. У Ганца будет чуть меньше месяца, чтобы договориться о новой правящей коалиции. Его соратники получили по итогам прошедших выборов 33 из 120 мест в парламенте Израиля. У действующего премьера Биньямина Нетаньяху – на три больше, однако он не сумел заручиться поддержкой 61 депутата, чтобы сформировать кабинет министров. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 16.03.2020
- Представители ученого сообщества и деятели культуры опубликовали обращения против поправок в Конституцию
- 10:20 16.03.2020
- Испанский король Филипп VI решил отказаться от отцовского наследства
- 10:05 16.03.2020
- Большинство россиян может проголосовать за Путина в 2024 году - опрос
- 10:00 16.03.2020
- Цены на нефть снова пошли вниз
- 09:32 16.03.2020
- Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с коронавирусом - СМИ
- 09:05 16.03.2020
- ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
- 09:00 16.03.2020
- Падение промпроизводства в Китае в 2020-м году оказалось самым серьезным за 30 лет
- 08:43 16.03.2020
- Количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 248
- 08:38 16.03.2020
- Роналду пожертвует свои отели под больницы для зараженных
- 08:36 16.03.2020
- В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в "Евровидении"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать