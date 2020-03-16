Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с коронавирусом - СМИ

09:32 Источник: Газета.Ru

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, из больницы сбежала пациентка по имени Марина Ф.

В настоящее время ее разыскивают сотрудники полиции и Роспотребнадзора по территории Москвы. Правоохранители дежурят у ее дома на западе столицы.

За нарушение карантинного режима сбежавшей грозят суд и принудительное размещение на неопределенный срок, в крайнем случае — уголовная ответственность. Газета.Ru