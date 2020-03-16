Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с коронавирусом - СМИ
09:32 16.03.2020 Источник: Газета.Ru
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, из больницы сбежала пациентка по имени Марина Ф.
В настоящее время ее разыскивают сотрудники полиции и Роспотребнадзора по территории Москвы. Правоохранители дежурят у ее дома на западе столицы.
За нарушение карантинного режима сбежавшей грозят суд и принудительное размещение на неопределенный срок, в крайнем случае — уголовная ответственность. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 16.03.2020
- Представители ученого сообщества и деятели культуры опубликовали обращения против поправок в Конституцию
- 10:20 16.03.2020
- Испанский король Филипп VI решил отказаться от отцовского наследства
- 10:05 16.03.2020
- Большинство россиян может проголосовать за Путина в 2024 году - опрос
- 10:00 16.03.2020
- Цены на нефть снова пошли вниз
- 09:20 16.03.2020
- Формировать правительство Израиля поручат Бени Ганцу
- 09:05 16.03.2020
- ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
- 09:00 16.03.2020
- Падение промпроизводства в Китае в 2020-м году оказалось самым серьезным за 30 лет
- 08:43 16.03.2020
- Количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 248
- 08:38 16.03.2020
- Роналду пожертвует свои отели под больницы для зараженных
- 08:36 16.03.2020
- В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в "Евровидении"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать