Цены на нефть снова пошли вниз
10:00 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Нефть вновь дешевеет. Одной из причин называют решение финансового регулятора США.
Баррель нефти Brent на торгах в Лондоне минувшей ночью подешевел более чем на 5 процентов, до 32 долларов. После этого произошел небольшой отскок, но котировки все равно ушли «в минус» — сейчас снижение стоимости на сайте лондонской биржи ICE колеблется вокруг отметки в 3 процента.
Падение цены на нефть происходит на фоне спада деловой активности, вызванного пандемией коронавируса. Bloomberg со ссылкой экспертов рынка пишет, что речь идет о самом серьезном падении спроса на нефть за последние десятилетия.
Из-за сокращения авиаперевозок, перевода сотрудников на удаленную работу, а также других факторов потребление нефти сократилось на 3 миллиона баррелей в день. Между тем, ФРС США экстренно снизила ставку по федеральным фондам почти до нуля и объявила, что будет удерживать ее в этом диапазоне, пока ситуация в экономике не начнет улучшаться.
С начала этого года цены на нефть упали уже на 50 процентов. Эхо Москвы
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