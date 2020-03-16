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Большинство россиян может проголосовать за Путина в 2024 году - опрос

10:05 16.03.2020 Источник: РБК

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян. Такие данные получила исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») по результатам проведенного соцопроса (результаты есть в распоряжении РБК).

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 12 марта, всего опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

33% опрошенных сказали, что скорее не допускают возможности проголосовать за Владимира Путина, еще 10% с ответом затруднились.  РБК

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