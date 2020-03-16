Испанский король Филипп VI решил отказаться от отцовского наследства

10:20 Источник: Эхо Москвы

Испанский король Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I.

Решение было принято после публикаций о том, что прежний монарх получил деньги от Саудовской Аравии. По решению Филиппа VI, его отец также лишен средств из бюджета королевского двора. Эхо Москвы