Представители ученого сообщества и деятели культуры опубликовали обращения против поправок в Конституцию
10:32 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, деятели культуры и писатели. В открытых письмах нынешний процесс изменения Основного закона назван антиконституционным переворотом. Такой шаг, по мнению авторов открытых писем, грозит политическим кризисом. В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов. Отдельно критикуется поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.
Обращения подписали, в том числе, академики Михаил Данилов и Ефим Хазанов, химик Борис Жуйков, режиссер Гарри Бардин, актрисы Наталья Фатеева и Лия Ахеджакова, поэтесса Ольга Седакова, драматург Юлий Ким. Эхо Москвы
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