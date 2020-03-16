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Представители ученого сообщества и деятели культуры опубликовали обращения против поправок в Конституцию

10:32 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, деятели культуры и писатели. В открытых письмах нынешний процесс изменения Основного закона назван антиконституционным переворотом. Такой шаг, по мнению авторов открытых писем, грозит политическим кризисом. В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов. Отдельно критикуется поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Обращения подписали, в том числе, академики Михаил Данилов и Ефим Хазанов, химик Борис Жуйков, режиссер Гарри Бардин, актрисы Наталья Фатеева и Лия Ахеджакова, поэтесса Ольга Седакова, драматург Юлий Ким.  Эхо Москвы

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