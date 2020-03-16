Россия сумела компенсировать все потери от санкций - Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд [долларов], но мы и заработали столько же", - добавил президент.