Россия сумела компенсировать все потери от санкций - Путин
11:05 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
"По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд [долларов], но мы и заработали столько же", - добавил президент.
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