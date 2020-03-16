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НОВОСТИ

Курс доллар на Мосбирже превысил 74 руб.

11:20 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро растет на 2%, до 82,5 руб.

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