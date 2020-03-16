Связь может подорожать на 20%, если правительство не компенсирует операторам "социальный интернет"
11:32 16.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 12:00 16.03.2020
- Протоиерей Дмитрий Смирнов: если мы будем принимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрет
- 11:20 16.03.2020
- Курс доллар на Мосбирже превысил 74 руб.
- 11:05 16.03.2020
- Россия сумела компенсировать все потери от санкций - Путин
- 11:00 16.03.2020
- Принято решение о закрытии границы РФ с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин
- 10:32 16.03.2020
- Представители ученого сообщества и деятели культуры опубликовали обращения против поправок в Конституцию
- 10:20 16.03.2020
- Испанский король Филипп VI решил отказаться от отцовского наследства
- 10:05 16.03.2020
- Большинство россиян может проголосовать за Путина в 2024 году - опрос
- 10:00 16.03.2020
- Цены на нефть снова пошли вниз
- 09:32 16.03.2020
- Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с коронавирусом - СМИ
- 09:20 16.03.2020
- Формировать правительство Израиля поручат Бени Ганцу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать