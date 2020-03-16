Протоиерей Дмитрий Смирнов: если мы будем принимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрет
12:00 16.03.2020 Источник: Интерфакс
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса.
"Чего бояться? У нас сто тысяч человек умирает от туберкулеза - и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой, а так-то все, тишина полная", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".
"Ну поживем - увидим", - сказал он, напомнив, что святые отцы учат бояться только двух вещей - самого Бога и греха. "Жизнью и смертью распоряжается не вирус - коронный или он там в другом головном уборе, это же не играет роли! Жизнью и смертью распоряжается один Господь Бог", - считает представитель Церкви.
"Так что это как уж Господь распорядится. И понятно, что если мы будем предпринимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрет", - заключил протоиерей.
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