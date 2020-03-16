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"Тотальный диктант" перенесен с апреля на осень из-за коронавируса

12:20 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы "Тотального диктанта" приняли решение перенести акцию с 4 апреля на осень 2020 года, новая дата станет известна 25 марта. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе проекта.

"Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года. <…> Новая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта", - говорится в сообщении.

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