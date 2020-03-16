Мишустин поручил разрешить заказ через интернет безрецептурных лекарств и их доставку

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России планируется разрешить заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице- премьерами.

Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта, "чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой".