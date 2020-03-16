13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Союзе ветеранов задумались о проведении парада 9-го мая без участников ВОВ из-за коронавируса. Власти Москвы ввели ограничения на массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

Зампредседателя «Российского союза ветеранов» Владимир Романенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что организация не исключает формата проведения парада Победы без участия героев Великой отечественной войны.

«Этот вариант нужно предусматривать, но сейчас говорить о том, что это решение принято, ещё рановато. Сама ситуация нам не даёт оснований так или так [проводить парад – прим. ГМ]. Я думаю, что государственная комиссия, которая дополнительно под флагом Собянина назначена, она такие решения обязательно примет».

Романенко подчеркнул, что в Союзе ветеранов согласны с необходимостью всех профилактических мероприятий, которые проводят столичные власти. Кроме того, в организации поддержали инициативу закрытия границы страны на время карантина.

«Во-первых, обезопасить нужно теми мероприятиями, которые действительно дают результат. И самым серьёзным образом выполнить все медицинские соответствующие плановые мероприятия, которые уже назначены, и я думаю, ещё будут назначены. Мы абсолютно разделяем позицию о том, что границу перекрыли. Это абсолютно правильно, потому что мы кроме вреда тем же ветеранам ничего не принесём, если не будет остановлено само продвижение этой болезни. Сейчас очень трудно прогнозировать, какая будет ситуация, в том числе, и у нас. Меры одни — чтобы не допустить заболевание ветеранов».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что главными гостями праздничных мероприятий 9-го мая станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России. Для них подготовлена специальная программа, рассчитанная на четыре дня.