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В Бурятии шаманы обратились к высшим силам с просьбой остановить коронавирус

13:05 16.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шаманы Бурятии попросили высшие силы остановить коронавирус. Об этом сообщила религиозная организация «Тэнгэри».

По словам её представителя, шаманы под рокот бубнов вошли в религиозный транс, чтобы защитить «кармическую основу нашего тела». Массовые заболевания приходят, когда «материальное начало преобладает над духовным», утверждают религиозные деятели.

Как передаёт телеканал ОТР, Минздрав Бурятии опроверг сообщения о том, что в республике зафиксированы случаи заражения коронавирусом.  Говорит Москва

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