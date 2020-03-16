В Бурятии шаманы обратились к высшим силам с просьбой остановить коронавирус
13:05 16.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Шаманы Бурятии попросили высшие силы остановить коронавирус. Об этом сообщила религиозная организация «Тэнгэри».
По словам её представителя, шаманы под рокот бубнов вошли в религиозный транс, чтобы защитить «кармическую основу нашего тела». Массовые заболевания приходят, когда «материальное начало преобладает над духовным», утверждают религиозные деятели.
Как передаёт телеканал ОТР, Минздрав Бурятии опроверг сообщения о том, что в республике зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Говорит Москва
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