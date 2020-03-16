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Россия вся полыхает от коронавируса - Лукашенко

13:20 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией. С такими словами он выступил в ходе кадровых назначений, комментируя ситуацию с коронавирусом.

"Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил президент.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан.

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