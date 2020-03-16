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НОВОСТИ

Курс доллара превысил 75 рублей

13:32 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Курс доллара на московской бирже превысил 75 рублей, а курс евро поднялся выше 84-х. Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость барреля марки Brent в Лондоне упала почти на 7% — до 31-го доллара 55-ти центов.  Эхо Москвы

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