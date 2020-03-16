Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель
14:00 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,8%, достигнув 30,87 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки на 13:06 мск.
В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в феврале 2016 г.
Цена нефти марки WTI опустилась на 6,2% - до 30,11 доллара за баррель.
НОВОСТИ
- 15:00 16.03.2020
- В Кремле не видят необходимости вводить режим ЧС в России
- 14:32 16.03.2020
- Из-за коронавируса может быть продлено досрочное голосование по поправкам к Конституции
- 14:12 16.03.2020
- Более 2000 человек заняты сооружением инфекционного центра в ТиНАО
- 14:12 16.03.2020
- Власти Франции оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро за нарушение правил конкуренции
- 13:45 16.03.2020
- Российское телевидение начинает отказываться от участия аудитории в съемках программ
- 13:32 16.03.2020
- Курс доллара превысил 75 рублей
- 13:20 16.03.2020
- Россия вся полыхает от коронавируса - Лукашенко
- 13:05 16.03.2020
- В Бурятии шаманы обратились к высшим силам с просьбой остановить коронавирус
- 13:00 16.03.2020
- В Союзе ветеранов задумались о проведении парада 9-го мая без участников ВОВ
- 12:32 16.03.2020
- Мишустин поручил разрешить заказ через интернет безрецептурных лекарств и их доставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать