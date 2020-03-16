Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,8%, достигнув 30,87 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки на 13:06 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в феврале 2016 г.

Цена нефти марки WTI опустилась на 6,2% - до 30,11 доллара за баррель.