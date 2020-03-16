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Власти Франции оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро за нарушение правил конкуренции

14:12 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское ведомство по вопросам конкуренции (Autorit de la concurrence, ADLC) оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение правил конкуренции. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике ведомства.

"Управление по вопросам конкуренции оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за ценовой сговор внутри своей сети дистрибьюторов и нарушение экономической независимости [не связанных с ее сетью] продавцов", - отмечается в сообщении.

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