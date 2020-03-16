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Из-за коронавируса может быть продлено досрочное голосование по поправкам к Конституции

14:32 16.03.2020 Источник: Ведомости

Досрочное, в том числе и надомное, голосование по поправкам в Конституцию может быть продлено с трех дней до недели из-за коронавируса. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к администрации президента.

Пока окончательное решение на этот счет не принято: «Избирательные участки – это места массового скопления людей, поэтому увеличение сроков надомного голосования даст возможность большему числу людей проголосовать вне участков». 

Провести электронное голосование по всей стране не удастся из-за отсутствия в регионах нужной инфраструктуры, но в Москве акцент будет сделан именно на нем, добавляет собеседник.

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