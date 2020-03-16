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НОВОСТИ

Более 2000 человек заняты сооружением инфекционного центра в ТиНАО

14:12 16.03.2020

Инфекционный центр в Новой Москве строят более 2000 специалистов и 500 единиц техники. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрея Бочкарева, в ближайшее время количество строителей увеличится до 5000-6000 человек.

«В среду мы планируем уже начать строительство лечебных корпусов, – заявил Бочкарев. – Сейчас мобилизуются по всему городу Москве лучшие строительные компании». По словам чиновника, организаторы строительства готовят два состава специалистов, чтобы можно было не прекращать работу из-за усталости людей.

Планируется, что инфекционный центр, заложенный на днях в Троицком и Новомосковском административном округе, сможет работать примерно 20 лет. «Это огромный, большой госпиталь. Он, по большому счету, является объектом, который мы скорее всего оставим и на будущее, на длительное нахождение на этой территории. В случае каких-либо заболеваний здесь будут лечиться больные и в будущем», – уверен Бочкарев, по словам которого, уже стартовало строительство блока проживания медицинского персонала, а также идет монтаж корпусов и фундаментов.

Напомним, 15 марта, глава РФ распорядился создать рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию новой коронавирусной инфекции, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

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