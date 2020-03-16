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НОВОСТИ

В Кремле не видят необходимости вводить режим ЧС в России

15:00 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы

В Кремле не видят необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве принимает энергичные меры. В Кремле рассчитывают на понимание Белоруссии из-за принимаемых мер.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о закрытии границ с рядом стран, в том числе с Белоруссией.

Александр Лукашенко заявил в ответ, что Белоруссия не будет закрывать границы, иначе, по его словам, «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». Лукашенко добавил, что «Россия полыхает от коронавируса», а в Белоруссии обстановка относительно спокойная.  Эхо Москвы

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