В Кремле не видят необходимости вводить режим ЧС в России
15:00 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы
В Кремле не видят необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве принимает энергичные меры. В Кремле рассчитывают на понимание Белоруссии из-за принимаемых мер.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о закрытии границ с рядом стран, в том числе с Белоруссией.
Александр Лукашенко заявил в ответ, что Белоруссия не будет закрывать границы, иначе, по его словам, «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». Лукашенко добавил, что «Россия полыхает от коронавируса», а в Белоруссии обстановка относительно спокойная. Эхо Москвы
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