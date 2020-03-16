Почти 70% японцев считают, что коронавирус помешает провести Олимпиаду в срок - опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 69,9% жителей Японии полагают, что летние Олимпийские и Паралимпийские в Токио не удастся провести в запланированные сроки из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные социологического опроса, проведенного агентством Киодо.

Около 24% японцев придерживаются противоположной точки зрения и считают, что Игры могут быть проведены, как и планировалось. Опрос показал, что подавляющее большинство граждан страны (90,7%) обеспокоены экономическими последствиями распространения коронавируса. Также 48,3% жителей Японии положительно отреагировали на меры правительства по борьбе с инфекцией. В то же время около 44% посчитали их недостаточными.