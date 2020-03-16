В РФ сегодня должны привезти новую партию ядерных отходов - СМИ
15:32 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Новую партию ядерных отходов должны привезти сегодня в Россию. Они находятся на борту судна «Михаил Дудин». Всего Росатом намерен получить 12 тысяч тонн этого сырья из Германии. В ведомстве называют это ценным грузом. Экологи протестуют. Почему – рассказал активист «Гринпис» Рашид Алимов.
В начале этого года экологи передали в правительство Германии 70 тысяч подписей против ввоза урановых хвостов в Россию. Эхо Москвы
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