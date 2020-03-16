Для борьбы с коронавирусом РПЦ увеличила объем вина при причастии
16:00 16.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РПЦ увеличила объём вина при причастии для борьбы с коронавирусом. Ранее СМИ писали, что в одном из столичных храмов ввели ряд мер для профилактики COVID-19.
Прихожанам запретили целовать иконы, а причастия стали проводить из одноразовой посуды.
Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что коронавирусом невозможно заразиться во время евхаристии, поскольку в кагоре содержится алкоголь.
«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы. Это однозначно, поэтому в принципе само причастие не может быть источником заражения при достаточном количестве [алкоголя — ГМ]. Мы в храме сделали так, что действительно стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии. Мы крест прикладываем, просто прихожане приклоняют главу, мы благословляем их, касаясь крестом без целования. А запивка как таковая является просто приходской традицией. Например, в ряде поместных церквей вообще не существует такой традиции, как запивать причастие. Там люди причащаются и уходят без запивки. Это оставляем на усмотрение прихожан и предоставляем одноразовые стаканчики для запивки».
Калинин добавил, что практика обработки икон антисептическими средствами существовала всегда. По мнению протоиерея, тех профилактических мероприятий, которые уже одобрены РПЦ, вполне достаточно.
«Это соответствует тем рекомендациям, которые были даны Священным синодом, действительно оставаться безучастными к таким серьёзным событиям. Мы предупреждаем прихожан. Есть такая пословица — «На бога надейся, но сам не плошай». Иконы должны обрабатываться. Это и делалось всегда в храмах. Сейчас к этому более пристальное внимание, что вполне оправдано».
Ранее ВОЗ призвала верующих отказаться от целования икон из-за коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, инфекция может передаваться через поверхности.
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