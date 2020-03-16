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НОВОСТИ

Количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 93 человек

16:12 16.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. Эти данные сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что подавляющее большинство – завозные случаи. Голикова уточнила, что порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией по коронавирусу. Утверждается, что они абсолютно здоровы.

Минтруд должен пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли деньги в случае карантина. Голикова также добавила, что срок досрочной сдачи ЕГЭ будет перенесен. Дата пока не определена.

Во всех медучреждениях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

В России ежесуточно производится до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки», — сказала она на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

По словам Голиковой, «уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра».  Эхо Москвы

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