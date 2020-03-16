Мэра Новосибирска попросили переименовать улицу Терешковой в Академгородке

16:32

Депутат Барлакского сельсовета Новосибирской области от КПРФ Илья Ряснов обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой переименовать улицу в Академгородке, названную в честь космонавта Валентины Терешковой.



«Внесенная депутатом в Конституцию поправка позволит действующему президенту оставаться у власти долгие годы, фактически узурпируя место высшего должностного лица в государстве, — заявил Ряснов. — Этим шагом Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт планеты Земля, герой Советского Союза перечеркнула в сознании миллионов граждан нашей страны свои предыдущие заслуги».

Ряснов предложил переименовать улицу Терешковой в честь другой женщины-космонавта Светланы Савицкой, которая заседает в Госдумы от КПРФ и голосовала против обнуления сроков.

Петиция о переименовании улицы Терешковой в новосибирской Академгородке появилась и на сайте change.org. На момент публикации ее подписали почти 3,5 тысячи человек. tayga.info