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Мэра Новосибирска попросили переименовать улицу Терешковой в Академгородке

16:32 16.03.2020

Депутат Барлакского сельсовета Новосибирской области от КПРФ Илья Ряснов обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой переименовать улицу в Академгородке, названную в честь космонавта Валентины Терешковой. 

«Внесенная депутатом в Конституцию поправка позволит действующему президенту оставаться у власти долгие годы, фактически узурпируя место высшего должностного лица в государстве, — заявил Ряснов. — Этим шагом Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт планеты Земля, герой Советского Союза перечеркнула в сознании миллионов граждан нашей страны свои предыдущие заслуги».

Ряснов предложил переименовать улицу Терешковой в честь другой женщины-космонавта Светланы Савицкой, которая заседает в Госдумы от КПРФ и голосовала против обнуления сроков.

Петиция о переименовании улицы Терешковой в новосибирской Академгородке появилась и на сайте change.org. На момент публикации ее подписали почти 3,5 тысячи человек.  tayga.info

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