КС РФ признал закон о поправках соответствующим Конституции
17:00 16.03.2020 Источник: Интерфакс
Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующими Основному закону страны законопроект о поправке к Конституции и в части их содержания, и в части процедуры принятия.
"Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации", - говорится в заключении.
"Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте документа.
Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами и незамедлительно направляется президенту Российской Федерации, подчеркивается в тексте.
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