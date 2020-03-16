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НОВОСТИ

Расписание сдачи ЕГЭ в России будет изменено из-за коронавируса - Голикова

17:12 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет изменено, а досрочная его сдача будет перенесена в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Об этом в понедельник сообщила вице- премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.

"Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - сказала она.

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